Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
İlçe çıkışında yol çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen Ağrı-Van kara yolunda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 AE 151 plakalı minibüs ile 33 PM 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldıktan sonra itfaiye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.
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