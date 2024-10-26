Bakan Yumaklı, Ağrı'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "TUSAŞ tesisine yapılan saldırı 'terörsüz Türkiye' hedefine ve bu hedefe ulaşmak için yapılanlara darbe indirmek için gerçekleştirilmiştir ve şüphesiz tesadüfi değildir." dedi.

Yumaklı, Patnos ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Patnos 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, kongrenin hayırlı olmasını, milletin umutlarını güçlendirecek gelişmelere vesile kılması temenni etti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara-Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetleyen, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa dileyen Yumaklı, "Anadolu topraklarında bin yıldır esarete boyun eğmemiş milletiz. Bizler bu topraklarda bin yıldır bölünmez bir bütün olduk. Acıyı da sevinci de paylaşarak kader birliği yaptık. Çanakkale'de, Milli Mücadele döneminde, 15 Temmuz'da vatanımız için, milli birliğimiz ve kardeşliğimiz için milletçe dimdik durduk ve kenetlendik. Bedeller ödedik ama vatanımıza ve geleceğimize el ele, omuz omuza sahip çıkmayı başardık." diye konuştu.

Yumaklı, millete diz çöktürebileceğini sanan dış güçlerin her defasında yanıldığını, Anadolu'da bin yıldır devam eden kardeşliğin, emperyalistlerin emellerine ve politikalarına karşı en büyük güç olduğunu vurguladı. - "Orta Doğu'nun bugün geldiği durumda tarafımız belli" Milletin emperyalistlerin oyunlarına gelmeme konusundaki ferasetini hiç kaybetmediğine dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti: "Orta Doğu'daki her çatışma potansiyelini kendi emel ve hedefleri için fırsata dönüştürmekten geri kalmayan ve en son 45 bine yakın masum insanın kanına giren, başta o katiller ordusu olmak üzere bunlar ve bunların yandaşlarına hiçbir zaman için izin vermeyeceğiz. Orta Doğu'nun bugün geldiği durumda tarafımız belli ama Gazze'deki soykırıma sessiz kalan ülkeleri çok iyi görüyoruz. Bunların barış ve insan hakları söylemlerinin bizler açısından hiçbir kıymeti yok."

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu milli savunma gücü, istihbarat yeteneği, operasyonel kabiliyeti ve sürdürdüğü kararlı mücadelesiyle terör unsurlarının Türkiye Cumhuriyeti devletiyle baş edemeyeceklerini son yıllarda iyice anlayacak noktaya geldiğini belirterek, "TUSAŞ tesisine yapılan saldırı 'terörsüz Türkiye' hedefine ve bu hedefe ulaşmak için yapılanlara darbe indirmek için gerçekleştirilmiştir ve şüphesiz tesadüfi değildir." diye konuştu. AK Parti'nin yürüttüğü politikalarla her türlü vesayet rejimini ortadan kaldırdığını, ayrımcı politikalara da her zaman karşı durduğunu aktaran Yumaklı, gerçekleştirilen reformlar, kalkınma hamleleri, sosyal hakların yanı sıra AK Parti'nin milletin onuru, huzuru, kardeşliği ve geleceği için mücadele ettiğini vurguladı.

Yapılan manipülasyonlara, "çamur at izi kalsınlara" aldırmadan Türkiye için mücadele edeceklerini, partiyi yıpratmak adına söylenenleri umursamadıklarını ifade eden Yumaklı, "Tarım, orman ve su alanlarında yaptıklarımız AK Parti'nin vizyon ve hizmet siyasetinin önemli kanıtlarından biridir. Bakanlık olarak her zaman, üreticimizin, vatandaşımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz." dedi. Ağrı ve ilçelerine yapılan yatırımlara ilişkin bilgileri paylaşan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "Ağrı'ya son 22 yılda yaptığımız yatırım ve destekleme tutarının bugünkü değeri toplam 26 milyar lira. Ağrı için 2024 yılında DSİ yatırım programında 10 milyar liralık 72 su ve sulama işlerimiz bulunuyor. 500 milyon lira maliyetli Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Batı Derivasyon Tüneli tamamlama işinin ihalesini 2025 yılı ilk yarısında gerçekleştireceğiz. Tünel ile Yazıcı Barajı'na yıllık 69,3 milyon metreküplük ilave su takviyesi sağlayacağız. Yine 1 milyar lira maliyetli Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Yukarı Havza Islahı işinin ihalesini 2025 yılının nisan ayında gerçekleştireceğiz. Bu projeyle Ağrı ve 37 köyü taşkınlardan koruyacağız. Yine 51 milyon lira maliyetli Eleşkirt Sulama Onarımı işini 2025 yılı sulama sezonundan önce tamamlayacağız. Çiftçilerimize suyun iletiminde kolaylık sağlayacak yedek kanalların ihalesini de 2025 yılı haziran ayında gerçekleştireceğiz. Eleşkirt'teki çeşitli ihale ve projeleri tamamlamış olacağız."

AK Parti'nin gücünü milletin sağduyusundan, ferasetinden ve irfanından almaya devam eden parti olduğunu anlatan Yumaklı, şunları kaydetti: "AK Parti'nin hizmet siyaseti, bu gerçeğin ete kemiğe bürünmüş halidir. Türkiye bizim aşkımızdır, AK Parti olarak biz bu aşkın tarihini yazmaya devam edecek, gelecek nesillere inşallah daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye’yi miras bırakacağız. AK Parti olarak bulunduğumuz koşulların ve sorumlukların farkındayız. Geldiğimiz nokta itibarıyla terör belasından ülkemizin kurtarılması konusunda çok büyük yol katettiğimiz malum. Terörle uğraşmaktan kurtulmuş bir ülke olmamız, Türkiye Yüzyılı'nın da önemli sinyallerinden biri olacaktır."