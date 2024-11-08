Ağrı'da 2 minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 42 AZR 697 plakalı minibüs, Doğubayazıt ilçesinde Iğdır yolundaki kavşakta tali yoldan çıkan Z.T'nin kullandığı DD-551-BD yabancı plakalı minibüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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