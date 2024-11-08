Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da 2 minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:54 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da 2 minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 42 AZR 697 plakalı minibüs, Doğubayazıt ilçesinde Iğdır yolundaki kavşakta tali yoldan çıkan Z.T'nin kullandığı DD-551-BD yabancı plakalı minibüsle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araç sürücülerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        8 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        İstanbul'da deniz suyu çekildi, adacıklar ortaya çıktı
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da geçen ay yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı'da geçen ay yaklaşık 3 bin düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı'da "8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı
        Ağrı'da "8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı
        "Şarkını Söyle Ağrı" yarışması yapılacak
        "Şarkını Söyle Ağrı" yarışması yapılacak
        Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen İranlı yolcu gözaltına alındı
        Ağrı'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen İranlı yolcu gözaltına alındı
        Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Ağrı'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Ağrı'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı