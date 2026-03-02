Ağrı Valisi Bozkurt, Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapısında inceleme yaptı
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınırında bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye-İran sınırında bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Vali Bozkurt'un bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelerin ardından, sınır hattındaki faaliyetlerin yerinde değerlendirilmesi amacıyla Gürbulak Gümrük Bölge Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
Vali Bozkurt'un, sahada yürütülen çalışmalar ile mevcut uygulamalar ve hayata geçirilen tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi aldığı aktarılan açıklamada, "Ayrıca düzenlenen sınır güvenliği toplantısında süreçler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilerek, sınır hattında emniyetin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik koordinasyon ve işbirliğini güçlendirecek adımlar istişare edildi." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.