Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Ağrı'da meslektaşlarınca yapılan kütüphanede yaşatılacak

        İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, meslektaşlarınca Ağrı'daki okulda yapılan kütüphanede yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Ağrı'da meslektaşlarınca yapılan kütüphanede yaşatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, meslektaşlarınca Ağrı'daki okulda yapılan kütüphanede yaşatılacak.

        İl merkezi ve İstanbul'da görev yapan polis memurları, meslektaşları şehit Yılmaz adına Ağrı Karaköse İlkokulunda kütüphane kurmak için çalışma yaptı.

        Çeşitli kitaplar ve oyun malzemeleriyle donatılarak hazır hale getirilen kütüphane için açılış programı düzenlendi.

        Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Ağrı Şube Başkanı Beste İpar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in katılımıyla kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı.

        - "Maaşlarını biriktirerek böylesine güzel kütüphaneyi yaptılar"

        Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Kütüphanenin yapımında emeği geçen polislere teşekkür eden Koç, "22 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da milletimizin huzuru, devletimizin bölünmez bütünlüğü için fedakarca görev yaparken görevi başında Şeyda Yılmaz polis memurumuzu ve kızımızı şehit vermiştik. Şehidimizin hatırasını ve adını yaşatmak üzere hem İstanbul'daki mesai arkadaşları hem de Ağrı'daki polis memuru arkadaşlarımız güzel bir birliktelik örneği göstererek Karaköse İlkokuluna tamamen kendi maaşlarından biriktirdikleri paralarla böylesine güzel bir kütüphaneyi yaptılar." dedi.

        Koç, kütüphanenin yapımından dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını anlattı.

        - "Kutlu devletimiz ayaktaysa, biz bunu şehitlerimize borçluyuz"

        Çocukların kütüphaneden en iyi şekilde yararlanacağını söyleyen Koç, şunları kaydetti:

        "Şeyda Yılmaz şehidimize ve bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bugün nefes alabiliyorsak, hür ve bağımsızsak, şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa ve kutlu devletimiz ayaktaysa, biz bunu şehitlerimize borçluyuz. İcabında şehit olmaktan çekinmeyen milletimizin her bir ferdine borçluyuz. Allah bu milleti bu şuurdan ayırmasın diyoruz. İnşallah çocuklar bu okullar ve kütüphanelerde de bu şuurla yetişecekler. Bu kütüphanede hem şehidimizin hatırasını hatırlayacaklar hem de eğitimlerine katkıda bulunacaklar."

        Kütüphanede incelemelerde bulunup çocuklarla sohbet eden Vali Koç, desteklerinden dolayı Polis Eşleri Derneği Ağrı Şube Başkanı İpar'a ve bir polis memuruna plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Dağcılara 'akut dağ hastalığı' uyarısı
        Dağcılara 'akut dağ hastalığı' uyarısı
        Ağrı'da bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı
        Ağrı'da bir tırda 16 kilo 200 gram uyuşturucu yakalandı
        Ağrı'da angut kuşları sulak alanda beslenirken görüntülendi
        Ağrı'da angut kuşları sulak alanda beslenirken görüntülendi
        Ağrı'da 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da 3 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Ağrı Ovası kar ve sisle kaplandı
        Ağrı Ovası kar ve sisle kaplandı
        Ağrı'da "Aksa Tufanı Perspektifinde Direniş Mücadelesi ve Biz" konferansı
        Ağrı'da "Aksa Tufanı Perspektifinde Direniş Mücadelesi ve Biz" konferansı