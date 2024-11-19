Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın adı Ağrı'da meslektaşlarınca yapılan kütüphanede yaşatılacak

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi, meslektaşlarınca Ağrı'daki okulda yapılan kütüphanede yaşatılacak.

İl merkezi ve İstanbul'da görev yapan polis memurları, meslektaşları şehit Yılmaz adına Ağrı Karaköse İlkokulunda kütüphane kurmak için çalışma yaptı.

Çeşitli kitaplar ve oyun malzemeleriyle donatılarak hazır hale getirilen kütüphane için açılış programı düzenlendi.

Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, eşi ve aynı zamanda Polis Eşleri Derneği Ağrı Şube Başkanı Beste İpar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in katılımıyla kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı yapıldı. - "Maaşlarını biriktirerek böylesine güzel kütüphaneyi yaptılar"

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Kütüphanenin yapımında emeği geçen polislere teşekkür eden Koç, "22 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'da milletimizin huzuru, devletimizin bölünmez bütünlüğü için fedakarca görev yaparken görevi başında Şeyda Yılmaz polis memurumuzu ve kızımızı şehit vermiştik. Şehidimizin hatırasını ve adını yaşatmak üzere hem İstanbul'daki mesai arkadaşları hem de Ağrı'daki polis memuru arkadaşlarımız güzel bir birliktelik örneği göstererek Karaköse İlkokuluna tamamen kendi maaşlarından biriktirdikleri paralarla böylesine güzel bir kütüphaneyi yaptılar." dedi.

Koç, kütüphanenin yapımından dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını anlattı. - "Kutlu devletimiz ayaktaysa, biz bunu şehitlerimize borçluyuz" Çocukların kütüphaneden en iyi şekilde yararlanacağını söyleyen Koç, şunları kaydetti: "Şeyda Yılmaz şehidimize ve bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bugün nefes alabiliyorsak, hür ve bağımsızsak, şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa ve kutlu devletimiz ayaktaysa, biz bunu şehitlerimize borçluyuz. İcabında şehit olmaktan çekinmeyen milletimizin her bir ferdine borçluyuz. Allah bu milleti bu şuurdan ayırmasın diyoruz. İnşallah çocuklar bu okullar ve kütüphanelerde de bu şuurla yetişecekler. Bu kütüphanede hem şehidimizin hatırasını hatırlayacaklar hem de eğitimlerine katkıda bulunacaklar."