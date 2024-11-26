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        Ağrı'da öne çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor

        Ağrı'da, bir hafta öne çekilen yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk oluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:44
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        Ağrı'da öne çekilen zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor
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        Ağrı'da, bir hafta öne çekilen yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçilerde yoğunluk oluşuyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminde buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu ve yük taşımacılığı ile ticari araçlarda 25 Kasım-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu kış lastiği uygulamasına geçildi.

        Her yıl 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının bu sene bir hafta öne çekilmesinin ardından sürücüler de oto lastik tamircilerine gitmeye başladı.

        Yaşanan yoğunluk nedeniyle araçların lastik değişim işlemleri sırasıyla gerçekleştiriyor.

        Yeni Van Caddesi üzerinde 41 yıldır oto lastik tamiri yapan Mehmet Emin Taştan, AA muhabirine, kış lastiği yoğunluğunun bir süre önce başladığını ve artarak devam ettiğini belirtti.

        Bu sene kışın erken gelmesiyle zorunlu kış lastiği uygulamasının da bir hafta erkene alındığını hatırlatan Taştan, "Hemen hemen sürücülerin yüzde 80'i kışlık lastiklerini takmıştır. Geri kalan kısmın da tedbirlerini almasını istiyorum. Bu işler önem arz ediyor. Kimse havanın güzelliğine ve yolun karasına aldanmasın, gizli buzlanmalar büyük tehlike oluşturuyor. Herkes önlemini alsın, kimseye zarar gelmesin." dedi.

        Tuncay Can ise kış lastiklerinin erken takılmasının daha sağlıklı olduğunu söyledi.

        Kış lastiğinin fren mesafesine katkısına dikkati çeken Can, şöyle devam etti:

        "Lastiklerin değişmesi için yerde kar olmasına gerek yok. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü için bazı yerlerde pus oluyor. Kışlık lastiğinin fren mesafesi daha iyi oluyor. 15-20 gündür yoğunluğumuz başlamıştı ve bugün daha da yoğunuz. Gün içinde yoğunluk daha da artacak."

        Can, sürücülerin lastikler, yağ, antifriz ve cam suyu gibi ihtiyaçlarını önceden karşılaması tavsiyesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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