Ağrı'da yaylada erken kar sürpriziyle karşılaşan çobanlar sürüleriyle dönüşe geçti

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın yaylalarında kar yağışına erken yakalanan çobanlar, beyaza bürünen dağlarda soğuk havaya rağmen binlerce küçükbaş hayvanla dönüş yolculuklarına devam ediyor.

Ağrı'nın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylaları yaz ayları boyunca Iğdır başta olmak üzere çevre illerden göçerlerin uğrak yeri haline geliyor.

Yaylada kaldıkları süre boyunca hayvanları sağıp peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri üreten göçerler sonbaharda havaların soğumasıyla memleketlerine dönerken, sürülerin tüm sorumluluğu da çobanlara kaldı.

İlkbaharda Iğdır'dan küçükbaş hayvan sürüleriyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ'ın yakınlarında bulunan yaylaya gelen göçerler ve çobanlar, yaz ayları boyunca burada kaldı.

Çevreyi kaplayan kar örtüsü ve havaların ani soğumasıyla çobanlar, binlerce küçükbaştan oluşan sürüleriyle dönüş yoluna geçti. Gece gündüz demeden hayvanlarını otlatıp mola vererek yoluna devam eden çobanlar Taşlıçay ilçesine ulaştı.

Bir süre daha yaylalar ve kışlaklarda kalarak gece gündüz demeden hayvanların her türlü bakımını yapan çobanlar, bu yıl erken kar sürpriziyle karşılaştı.

Çobanlardan Mehmet Salih Çaçan, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene karın erken yağdığını, soğuyan havanın kendilerini ve hayvanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Çobanlar, kurt ve yabani hayvan saldırılarına karşı daha dikkatli davranarak karlı dağlarda zorlu yolculuklarını sürdürüyor.

Nisan ayının ortalarında yaylaya çıktıklarını, 3 ay yaylada ve sonra da 2 ay kışlakta kaldıklarını anlatan Çaçan, "Son günlerde 3 defa kara yakalandık. En son çok şiddetli bir kar yağdı. Apar topar koyunlarımızı aşağıya indirdik. Iğdır'a doğru gidiyoruz." dedi.

Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiğini ve çok zorlandıklarını aktaran Çaçan, "Ateş yakıyoruz, öyle ısınmaya çalışıyoruz. 2 gündür yoldayız, 3-4 günlük yolumuz kaldı. Mecbur gideceğiz. yapacak bir şey yok. Bu çileyi çekeceğiz." ifadelerini kullandı.