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        Ağrılı engelli çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

        Ağrı'da 5 yaşındaki engelli Ali Asaf Demir'in polislik hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:51
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        Ağrılı engelli çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
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        Ağrı'da 5 yaşındaki engelli Ali Asaf Demir'in polislik hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde annesiyle yaşayan, babasını geçen yıl kaybeden doğuştan engelli Ali Asaf Demir'in polislik hayali kurduğunu öğrenen Türk Kızılay yetkilileri, harekete geçti.

        Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, gönüllüler ve polis ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Demir ile vakit geçirdi. Daha sonra polis aracına alınan Demir, Çevik Kuvvet ile Özel Harekat şube müdürlüklerine getirildi.

        Burada polis kıyafeti giydirilen Demir, TOMA ile çeşitli polis araçlarını görme fırsatı buldu.

        Ali Asaf ile annesi Semra Demir ve Şube Başkanı Tatlı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı ziyaret etti.

        Yılmaz ve eşi Beste İpar, yakından ilgilendikleri çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

        Tatlı, polis olma ve İcardi'yi görme hayali kuran Ali Asaf'ı mutlu etmek istediklerini belirterek, "Ali Asaf, dolu dolu bir gün yaşadı. Hemen hemen bütün polis araçlarını gördü. O kadar mutlu ve heyecanlıydı ki onun heyecanı bizi de mutlu etti. Ağrı İl Emniyet Müdürümüz sağ olsun, bütün ekipleriyle Ali Asaf'ın mutlu olması için ellerinden geleni yaptı." dedi.

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