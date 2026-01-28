Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Kayaklı koşu sporcuları karlı dağlarda müsabakalara hazırlanıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da kırsalda yaşayan çocuklardan oluşan kayaklı koşu altyapı takımı, yazın asfaltta kışın da kar kalınlığının bir metreyi bulduğu dağlık alanlarda antrenman yaparak güç depoluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayaklı koşu sporcuları karlı dağlarda müsabakalara hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da kırsalda yaşayan çocuklardan oluşan kayaklı koşu altyapı takımı, yazın asfaltta kışın da kar kalınlığının bir metreyi bulduğu dağlık alanlarda antrenman yaparak güç depoluyor.


        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde şehrin kırsal mahallerinden gelen çocuklardan oluşan kayaklı koşu altyapı takımı sporcuları, yaz aylarında asfaltta yaptıkları antrenmanları kışın da karlı dağlarda sürdürüyor.

        Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü ve dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte sporcular, haftanın belirli günleri Küpkıran Mahallesi'ndeki dağlık alana minibüslerle getiriliyor.

        Sporcular, iş makineleri desteğinde karların temizlenmesiyle oluşturulan yaklaşık 2 kilometrelik dik yamaçlı parkurda ağırlıklı olarak teknik, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyor.

        Antrenörler Hamza Dursun, Akif Demirkaya, Erhan Dursun, Okan Alalma, Hicran Yılmaz ve Fatih Gökçay'ın gözetiminde antrenman yapan sporcular, bölgesel ve ulusal müsabakalarda başarı elde etmek için yoğun çalışıyor.





        - "Öncelikli hedefimiz Türkiye Şampiyonası"


        Antrenör Hamza Dursun, AA muhabirine, yaz, kış demeden sporculara en iyi kayak eğitimini vermek için yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi.

        Çocukların yetenekli olduğunu dile getiren Dursun, "50'ye yakın sporcumuzla kayaklı koşu antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz. Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Öncelikli hedefimiz Türkiye Şampiyonası ve oradan da sporcularımızı milli takıma yetiştirmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle burada çok güzel bir pist açtık. Bu sene kar geç yağdı. Allah'a şükür iyi kar, kalınlığı çok güzel." diye konuştu.


        Dursun, bir süre önce Erzurum'da yapılan müsabakada sporcularının 9 madalya kazandığını, bütün sporcularının elemeleri geçerek etap yarışmalarına katılmaya hak kazandığını anlattı.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gidip yarışacaklarını belirten Dursun, şunları kaydetti:

        "Ekmeğimizi kardan kazanıyoruz. Hava soğuk olsa da kayaktan zevk alıyoruz. Profesyonel olarak 15 yıl kayaklı koşu sporunu yaptım. Yeri geldi sıfırın altında 40 derecede antrenman yaptık, Sibirya'da bile antrenman yapmışlığımız var. Biz hangi duyguyla antrenman yapmışsak sporcularımıza da aynı duyguyu aşıladığımız için görüyorsunuz pistte onlarca sporcumuz var. Kayağı ayaklarına taktıklarında sevinçlerine şahit oluyoruz. Biz de bu sevinci görünce onlar kadar mutlu oluyoruz."





        - Sporcular, tarım yapan ailelerin çocuklarından oluşuyor

        Ailelerin de zaman zaman antrenmanları izleyip çocuklarına destek olduğunu aktaran Dursun, "Bu başarılarını madalyayla taçlandırdıklarında hem çocuklar hem biz çok mutlu oluyoruz. Sporcularımız, köylerden gelip mahallelerde yaşayıp aynı zamanda tarım yapan ailelerin çocuklarından oluşuyor. Ağrı'da imkanlar kısıtlı olduğu için devletimizin desteğiyle çocuklara en iyi eğitimi vermenin gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Sporcu Hamza Yüregil ise 5 yıldır kayak yaptığını ve hedefinin milli formayı giymek olduğunu kaydetti.

        Nazar Santo da arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2 yıl önce kayağa başladığını ve başarılı olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden tokat gibi sözler!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Katilin dehşete düşüren mektubu!
        Ons altın rekor tazeledi
        Ons altın rekor tazeledi
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        Kıyamet Saati yeniden ayarlandı: Felakete 85 saniye
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Kalaşnikofla saldırdığı kişi silahı aldı, karşı ateş açtı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        Dolandırıcı dolandırıldı! İhbarda bulundu, vurgun ortaya çıktı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?

        Benzer Haberler

        Ağrı Emniyet Müdürü Önder, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Ağrı Emniyet Müdürü Önder, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
        Ağrı'da ikinci dönem hazırlıkları değerlendirildi
        Ağrı'da ikinci dönem hazırlıkları değerlendirildi
        Ağrı'da kar manzarası görsel şölen oluşturdu
        Ağrı'da kar manzarası görsel şölen oluşturdu
        Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da hayvanların bakımı da güçlükle yapılıyor
        Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da hayvanların bakımı da güçlükle yapılıyor
        Diyadin'de yoğun sis etkili oldu
        Diyadin'de yoğun sis etkili oldu
        Kardan kapanan Ağrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı
        Kardan kapanan Ağrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı