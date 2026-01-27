Habertürk
Habertürk
        Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da hayvanların bakımı da güçlükle yapılıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Kışın çetin geçtiği Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde besiciler, dondurucu soğuklara rağmen karın üzerine ot sererek küçükbaş hayvanlarını besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:20
        ABDULLAH SÖYLEMEZ/MUHAMMET ALİ ATEŞ - Kışın çetin geçtiği Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde besiciler, dondurucu soğuklara rağmen karın üzerine ot sererek küçükbaş hayvanlarını besliyor.

        Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü ilçede dondurucu soğuklar, kırsalda hayvancılık yapan vatandaşların işini daha da zorlaştırıyor.

        Kumluca köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor.

        Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere düştüğü bölgede besiciler, 1 metreyi bulan karda hayvanlarının ot, saman ve su ihtiyacını günlük karşılıyor.

        Besicilerin bir kısmı ezdikleri karın üzerinde bir kısmı da zorlu hava koşulları nedeniyle kızaklarla evlerinin bahçesine taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor.

        - "Kalın elbiseler giyerek hayvanların başında bekliyoruz"

        Besicilerden Habip Altan, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu sene karın daha fazla yağdığını söyledi.

        Soğuk hava ve tipide zorlandıklarını belirten Altan, şöyle konuştu:

        "Kış zorlu ve sert geçiyor. Hayvanlarımıza arpa, saman, ot veriyoruz. Kar eriyinceye kadar bu şekilde çalışıyoruz. Bu sene önceki senelerden daha zor ama işimizi severek yapıyoruz. Hayvanlara sabah ve akşamları 2 defa ot veriyoruz, yeni doğan hayvanlara 4 defa veriyoruz. Hava sıcaklığı bazen sıfırın altında 25 dereceyi buluyor. Kalın elbiseler giyerek hayvanların başında bekliyoruz."

        Bulut Kaya da yaz aylarında hayvanları yaylaya götürdüklerini, kışın da karın üzerinde ot vererek beslediklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

