Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Kardan kapanan Ağrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ağrı-Kağızman kara yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 22:05 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kardan kapanan Ağrı-Kağızman kara yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Ağrı-Kağızman kara yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

        Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, yer yer kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede zorlu çalışma yürüttü.

        Ekiplerin kar kütlelerini temizlemesi sonucu kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        26 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        10 ton zehirle ilgili tutuklanan Çetin Gören'e United-S soruları!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Taşlıçay'da sahipli köpeklerin dijital kimliklendirme çalışmaları tamamland...
        Taşlıçay'da sahipli köpeklerin dijital kimliklendirme çalışmaları tamamland...
        Ağrı'da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor
        Ağrı'da soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor
        Diyadin'de gençlere tablet desteği
        Diyadin'de gençlere tablet desteği
        Eleşkirt'te çığ düşen Hayrangöl Köyü yolu ulaşıma açıldı
        Eleşkirt'te çığ düşen Hayrangöl Köyü yolu ulaşıma açıldı
        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Tutak ve Hamur ilçelerini ziyaret etti
        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Tutak ve Hamur ilçelerini ziyaret etti
        Ağrı'da Muay Thai Rüzgarı Esti
        Ağrı'da Muay Thai Rüzgarı Esti