Ağrı'da 29 kilo 696 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda, Doğubayazıt ilçesinde 2 araçta yapılan aramada, 28 kilo 706 gram esrar ve 990 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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