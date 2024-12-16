Ağrı kar yağışıyla yeniden beyaza büründü
Ağrı'da etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.
Ağrı'da etkili olan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.
Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, akşam saatlerine doğru kar yağışı başladı.
Aralıklarla etkili olan kar, cadde ve sokakları yeniden beyaz örtüyle kapladı.
Taşlıçay ilçesinde de kar yağışı sonrası tipi etkili oldu.
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