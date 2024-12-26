Ağrı'da tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, bir tırın dorsesinde 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda gümrük sahası içerisinde bir çekiciye bağlı dorsede yapılan aramada, 1 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 960 tramadol cinsi hap ele geçirildi.