Ağrı'da iş yerlerinde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

Ağrı Valiliği, kentte temel ihtiyaç ve gıda ürünü satışı yapılan iş yerlerinin etiket fiyatı, en son fiyat değişim tarihi ve haksız fiyat artışı gibi birçok alanda denetlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, asgari ücret zammının açıklanmasının ardından İl Ticaret ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimlere başladığı belirtildi.