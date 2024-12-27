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        Ağrı'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:17 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:17
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        Ağrı'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süreli çalışmalar sonucu silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca, ⁠7 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 82 tabanca fişeği, 1 yiv-setli tabanca namlusu,⁠ 1 tabanca gövdesi ile imalat ve tamirde kullanılan tabanca parçaları ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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