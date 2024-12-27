Ağrı'da ruhsatsız silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca, ⁠7 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 82 tabanca fişeği, 1 yiv-setli tabanca namlusu,⁠ 1 tabanca gövdesi ile imalat ve tamirde kullanılan tabanca parçaları ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süreli çalışmalar sonucu silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

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