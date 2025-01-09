Ağrı'da 53 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Ağrı'da yasa dışı yollarla yurda giren 53 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur ve güven uygulaması kapsamında 52 tim ve 211 personelin katılımıyla sorgulama ve denetimler yaptı.
7 bin 126 kişi ile 336 araç sorgusu yapan ekipler, 53 düzensiz göçmeni yakaladı.
Denetimde ayrıca farklı suçlardan aranan 22 kişi ile 5 bin 164 gümrük kaçağı botoks ilacı da ele geçirildi.
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