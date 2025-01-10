Ağrı'da gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 4 kişi yakalandı

Ağrı'da bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında il merkezinde şüpheli bir araçta arama yaptı.

Araçta 10 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.