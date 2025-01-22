Ağrılı girişimci köyünde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan girişimci İbrahim Akkurt, köyünde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor.

İlçe merkezinin yakınında bulunan Yılanlı köyünde yaşayan Akkurt, 25 dekarlık alanda kurduğu çiftlikte 2023 yılında gerekli yasal izin ve işlemler sonrası deve kuşu yetiştiriciliğine başladı.

Ağrı Dağı manzarasına sahip çiftlikte 159 deve kuşu besleyen Akkurt, çiftliğin kuruluş hikayesini AA'ya anlattı.

- "Çok tepki aldım ama kimseyi dinlemedim ve başardım"

Akkurt, deve kuşu çiftliğini ilk olarak 2001 yılında açmayı planladığını ve o günden bu yana bunun hayaliyle yaşadığını söyledi.

Deve kuşu üretiminin önemine dikkati çeken Akkurt, "Gagası ve tırnağı ilaç sektöründe kullanılıyor. Burayı kurarken çeşitli tepkiler aldım. 'Bu adam kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor, herkes burada sığır besiciliği yapıyor sen neden yapmıyorsun, bunu kime satacaksın, sen batmak mı istiyorsun?' gibi tepkiler çevremden ve ailemden de vardı. Hiç kimseyi dinlemedim. Bunu başaracağıma inanıyordum. Elhamdülillah başardım." diye konuştu.

Akkurt, deve kuşu olmadan Sakarya'dan aldığı yumurtalarla üretime başladığını ve sonraki süreçte farklı illerden satın aldığı hayvanlarla sayıyı artırdığını belirtti.

Çiftlikte deve kuşu sayısının zaman zaman 200'e ulaştığını ve ciddi talepler olduğunu dile getiren Akkurt, "Sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz bunları satmak değil, etlik ve damızlık üretmek. Yılda 20 bin yavru üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşini çok sevdiğini vurgulayan Akkurt, devletten destek alarak daha fazla üretim yapmak istediğini kaydetti.

- "Yumurtası 25 tavuk yumurtasına denk geliyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da Akkurt'un 2023 yılında müdürlüklerinden onay alarak deve kuşu yetiştiriciliğine başladığını söyledi.