Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da öğrenciler sömestir tatilini sınavlara hazırlanarak geçiriyor

        Ağrı'da lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sömestir tatilini ders çalışarak verimli geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da öğrenciler sömestir tatilini sınavlara hazırlanarak geçiriyor
        ABONE OL

        Ağrı'da lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sömestir tatilini ders çalışarak verimli geçiriyor.

        Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Kış Eğitim Kampı"na, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık öğrencilerinden toplam 543 kişi katılıyor.

        Vali Mustafa Koç, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kütüphanesinde ziyaret ettiği öğrencilere başarı diledi.

        Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Koç, eğitiminin geleceği şekillendiren en büyük husus olduğunu vurgulayarak, "Yarıyılı fırsat bilerek 13 günlük kamp programı düzenledik. Öğrencilerimizin hayal ettikleri geleceğe ulaşabilmesi için her türlü desteği vereceğiz. Çalışan emek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

        Gönüllülük esasına göre yürüttükleri projeden 7 okul ve 543 öğrencinin faydalandığını belirten Koç, öğrencilerin sadece ders çalışmayıp sosyal etkinliklerle kaynaştığını dile getirdi.

        Öğretmenlerden Leyla Daştan ise öğrencilerin ara tatilde eksiklerini tamamlayarak ikinci döneme güvenle başlamalarını hedeflediklerini anlattı.

        Öğrencilerden Rabia Erol da kendileri için çok önemli olan kampı düzenleyenlere teşekkür ederek, ara tatilde ders çalışıp eksikliklerini tamamlayacaklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Narin cinayetinde gerekçeli karar hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Sertifikada 'yangın' var mı?
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Marmara'da yağmursuz günler sürecek!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Hasarı yabancı reasürörler ödeyecek
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Özgür Özel: Cevaplanması gereken sorular var
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Türkiye'nin gündemindeki çift
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Çığlıkları duyup otele geri döndüler! Kahramanlara veda...
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Dünyada yaşanan en ölümcül otel yangınları
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        Türk futbolunda unutulmaz transfer çalımları!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi

        Benzer Haberler

        Ağrılı girişimci köyünde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliği yapıyo...
        Ağrılı girişimci köyünde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliği yapıyo...
        Termometreler gece Ardahan'da eksi 23'ü, Ağrı'da eksi 20'yi gösterdi
        Termometreler gece Ardahan'da eksi 23'ü, Ağrı'da eksi 20'yi gösterdi
        Kışın dondurucu soğuklarına rağmen Ağrı Hayvan Borsası hareketli
        Kışın dondurucu soğuklarına rağmen Ağrı Hayvan Borsası hareketli
        Ağrı'da soğuk hava etkili oldu
        Ağrı'da soğuk hava etkili oldu
        İlkokul arkadaşı kadın öğretmenler, aynı köy okulunda öğrencileri geleceğe...
        İlkokul arkadaşı kadın öğretmenler, aynı köy okulunda öğrencileri geleceğe...
        Ağrı'da su deposu buz tuttu, araçların üzerine battaniye örtüldü
        Ağrı'da su deposu buz tuttu, araçların üzerine battaniye örtüldü