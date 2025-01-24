Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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