Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarının deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda ilçede belirledikleri 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 9 bin 675 paket kaçak sigara, 3 ruhsatsız av tüfeği, 26 fişek ele geçirdi, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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