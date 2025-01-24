Ağrı'da 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Depolardaki aramalarda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 akaryakıt dolum pompası ve 23 varil ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede belirledikleri 14 işletmeye ait depolara operasyon düzenledi.

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