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        Ağrı'da 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:16 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:16
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        Ağrı'da 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede belirledikleri 14 işletmeye ait depolara operasyon düzenledi.

        Depolardaki aramalarda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 akaryakıt dolum pompası ve 23 varil ele geçirildi.

        Ekipler, 14 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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