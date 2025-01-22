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        Termometreler gece Ardahan'da eksi 23'ü, Ağrı'da eksi 20'yi gösterdi

        Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 23, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:39 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:39
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        Termometreler gece Ardahan'da eksi 23'ü, Ağrı'da eksi 20'yi gösterdi
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        Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 23, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.

        Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin gece eksi 20'yi gösterdiği kentte, Murat Nehri ve dereler buz tuttu.

        Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü.

        Kentin belirli noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.

        Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.

        Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 27 derece kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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