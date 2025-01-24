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        Geleceğin şefleri, final sınavında en iyi yemeği yapmak için yarıştı

        AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları'nda yürütülen mezuniyet projesi dersinin final sınavı, yarışma atmosferinde geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:55
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        Geleceğin şefleri, final sınavında en iyi yemeği yapmak için yarıştı
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        AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları'nda yürütülen mezuniyet projesi dersinin final sınavı, yarışma atmosferinde geçti. Öğrenciler, yaptıkları yemeklerle akademisyenlerin jürisinden tam puan almak için hünerlerini sergiledi.

        Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri, mezuniyet projesi dersi için düzenlenen final sınavında yarıştı. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Mucip Genişel ile Prof. Dr. Serkan Kapucu, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Özgül, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmed Menevşeoğlu ve bölüm akademisyenlerinin jüri olarak yer aldığı final sınavında öğrenciler, farklı pişirme ve sunum teknikleriyle Akdeniz ve İç Anadolu mutfağına özgü yemekler hazırladı. İki gruba ayrılan öğrenciler, yemekleri jüriye tattırdı. Yarışma atmosferinde geçen final sınavında jüri üyeleri, tattıkları yemekleri değerlendirip öğrencilere puan verdi.

        Bölüm akademisyenleri ve öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, mutfak sanatlarının son yıllarda Türkiye'de ve dünyada önem kazandığını söyledi. Öğrencilerin mesleki kariyerlerinde iyi bir konuma gelebilmeleri için kendilerini mesleğin şartlarına göre sürekli geliştirmeleri ve işlerini severek yapmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Karabulut, "Akademik anlamda donanımlı, uygulamayı bilen ve sektörün sorunlarına çözüm üretebilen şefler yetiştirmek için tüm imkanlarımızla çalışmayı misyon edinmiş bir üniversite olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. IC Vakfı desteğiyle kurduğumuz ileri düzey Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'nda yoğun bir eğitim-öğretim süreci geçiren öğrencilerimizin, mezun olduklarında turizmde gelecek vadeden Ağrı'da, ülkemizin farklı şehirlerinde ve tüm dünyada sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak donanımda olmaları bizleri mutlu etmektedir" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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