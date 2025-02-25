Ağrı'da sahipsiz hayvanların durumu ele alındı

Ağrı Valiliğinde sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konularındaki çalışmalar ele alındı.

Vali Mustafa Koç'un başkanlığında 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında il protokolü ve belediye başkanlarının katılımıyla İl Hayvan Koruma Kurulu toplandı.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Koç, sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu kadar vatandaşların bu konuda yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerini ele alacaklarını söyledi.

- "Bütüncül ve kalıcı çözümler üretmek zorundayız"

Son dönemlerde sahipsiz hayvanların kontrolsüz hareketleri nedeniyle yaşanan saldırıların kamuoyunun en hassas gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve dezavantajlı bireyler için bu durum ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de durum böyledir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak ve hayvanlardan gelebilecek olası saldırıları önlemek adına bütüncül ve kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Öncelikli hedefimiz, sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremesinin önüne geçmek, rehabilitasyon süreçlerini hızlandırmak ve bakımevlerinin kapasitelerini artırarak daha fazla hayvanın güvenli ortamlarda yaşamasını sağlamaktır."

Koç, yerel yönetimler, kolluk kuvvetleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışarak, risk taşıyan bölgelerde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve vatandaşların güvenliğinin temin edilmesi noktasında etkin bir yol haritası belirleyeceklerini anlattı.

Bilinçlendirme çalışmalarının da bu sürecin en önemli ayağı olduğunu ifade eden Koç, "Unutulmamalıdır ki hem insanların güvenliği hem de hayvanların yaşam hakkı korunarak ortak bir çözüm üretmek mümkündür. Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket ederek, bu soruna sürdürülebilir ve etkili çözümler bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu.