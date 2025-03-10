Ağrı'da şubat ayında 481 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç, şubat ayında hudut birliklerince 481 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini bildirdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda Vali Mustafa Koç başkanlığında İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper'in katılımıyla şubat ayının "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Koç, burada yaptığı açıklamada, Valilik koordinasyonunda, güvenlik güçleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Terörle mücadelede her türlü tehdidi kaynağında yok edip vatandaşların güven içinde yaşamasını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Koç, "Şubat ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 69 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda 24 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanırken, 16 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır." dedi.

Koç, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 10 operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden birinin tutuklandığını belirterek, 42 kaçakçılık olayına müdahale edildiğini ve 1 yerel kaçakçılık çetesinin çökertildiğini anlattı.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 38 silahın ele geçirildiğini ve 58 kişi hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Koç, "20 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş, 72 uyuşturucu olayına müdahale edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde 22 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 17'si tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.

Koç, operasyonlarda 3 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ve 290 gram esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Güvenlik birimlerinin özverili çalışmalarıyla yasa dışı göçmen hareketliliğine karşı önleyici tedbirler alındığını ve suç organizasyonlarına karşı etkili operasyonlar düzenlendiğini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"33 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 10 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 9 araca el konulmuştur. Hudut birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 481 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Ayrıca, ilimizde 6 adet mobil göç noktası bulunmakta olup, 340 kişiye kimlik denetimi yapılmış ve 6 düzensiz göçmen tespit edilmiştir."