Doğu illerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri yapıldı
Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.
Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.
Erzurum'da Emel Çatal Lisesince Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdi.
Öğrenciler, "Ezelde Ebede İstiklal Destanı" adlı müzikal ve tiyatral gösterisi sundu.
Programa, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.
- Ağrı
Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin çeşitli şiirler okuduğu programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Programa, Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü ve öğrenciler katıldı.
- Tunceli
Tunceli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler şiir okudu, gösteri sundu.
Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Çemişgezek ilçesinde de Kaymakam Orçun Cüneyt Zor'un katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.
- Ardahan
Ardahan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gençlik Merkezi'ndeki programa, Vali Hayrettin Çiçek, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bugünün önemine değinerek, programın düzenlenmesinde emeği olanlara tebrik etti.
- Kars
Kars'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlkokul 1. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan İsmet Paşa İlkokulu öğrencisi Zehra Balım Adıbelli, marşın ilk iki kıtasını okurken salondakiler duygusal anlar yaşadı.
Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini anlatırken, Kars Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Durdağı Karakaş ise edebi yönünü anlattı.
Gazi Kars Anadolu Lisesi öğrencilerinden İpeknur Ölmez "Safahat"ta yer alan şiir okurken, Alpaslan Anadolu Lisesi öğrencileri "İstiklal Marşı'nın yazılması" konulu tiyatro gösterisi sundu.
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