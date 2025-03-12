Doğu illerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri yapıldı

Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un biyografisini anlatırken, Kars Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Durdağı Karakaş ise edebi yönünü anlattı.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olan İsmet Paşa İlkokulu öğrencisi Zehra Balım Adıbelli, marşın ilk iki kıtasını okurken salondakiler duygusal anlar yaşadı.

Kars'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, bugünün önemine değinerek, programın düzenlenmesinde emeği olanlara tebrik etti.

Gençlik Merkezi'ndeki programa, Vali Hayrettin Çiçek, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tunceli'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ağrı'da Kültür ve Kongre Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Erzurum, Ağrı, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

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