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        Ağrı Belediye Başkanı Aras'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Ağrı'da, terör soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:13
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        Ağrı Belediye Başkanı Aras'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Ağrı'da, terör soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras'ın da aralarında bulunduğu 29 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Tutuksuz yargılanan 29 sanıklı "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen davanın duruşması Doğubayazıt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Duruşmaya, Ağrı Belediye Başkanı Aras ile taraf avukatları ve sanıklardan Z.Y. hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasını mahkeme heyetine sundu.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını iddia ederek, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin sonraki duruşmada savunma yapacaklarını belirtti.

        Sanık Z.Y. önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraat talep etti.

        Mali müşavir olduğunu belirten Z.Y, "Mağdur edildik. 15-20 yıldır yabancı firmalarla da çalışıyoruz. Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için yurt dışına çıkamıyorum. Beraatımı ve mağduriyetimin uzatılmamasını talep ediyorum. O dönem birçok kurumla çalıştım. Mesleğimden dolayı suçlanıyorum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

        Ağrı Belediye Başkanı Aras'ın avukatı Azad Akbulut ise belediye başkanının temsili bir kişi olduğunu, mütalaanın gözden geçirilmesini talep ettiklerini anlattı.

        Mahkeme heyeti, Belediye Başkanı Aras'ın yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı, bütün dosyalar açısından ayırma kararı verdi.

        İlerleyen günlerde dosyaların ayrılmasıyla duruşma günü belirlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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