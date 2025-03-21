Ağrı Valisi Koç muhtarlarla iftar yaptı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi.

Koç, Valilik tarafından Ağrı Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında, muhtarların devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören en önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Vali Koç, şunları ifade etti:

"Bir sürü zorluklara rağmen ilimizde birlik ve beraberlik içinde hepimizin sorumlu olduğunu biliyoruz. Görevimiz, milletimize en iyi hizmeti yapmak ve bunu yaparken devletimizi yüceltmek. Sizler kıymetlisiniz. Hep beraber el birliğiyle hem köylerimiz hem de mahallelerimiz için en iyisini yapmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Devlet olarak milletin huzuru ve güvenliği için her zaman sahada olup vatandaşların hayat kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Muhtarlık müessesesi, halkımıza en yakın yönetim birimi olarak, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını bizlere iletme noktasında büyük bir görev üstlenmektedir. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde mahallelerimizin ve köylerimizin sorunlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde çözebiliyoruz."

Programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve vali yardımcıları da katıldı.