Ağrı'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Güneşgören köyünde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Güneşgören köyünde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Güneşgören köyünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı kavgada H.T olay yerinde hayatını kaybetti, S.K, F.T, C.B ve A.B yaralandı.
Yaralılar, ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerden C.B ile A.B, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.
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