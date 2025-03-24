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        Ağrı'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Güneşgören köyünde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:30 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:30
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        Ağrı'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Güneşgören köyünde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Güneşgören köyünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Haber verilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Silahlı kavgada H.T olay yerinde hayatını kaybetti, S.K, F.T, C.B ve A.B yaralandı.

        Yaralılar, ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelilerden C.B ile A.B, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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