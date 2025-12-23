Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da okulun bahçesinde hafif ticari aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 18:03 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:03
        Ağrı'da okulun bahçesinde hafif ticari aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti
        Ağrı'nın Patnos ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, G.Ş. idaresindeki hafif ticari araç, Selahaddin Eyyubi İlkokulu bahçesinde geri manevra yaparken 12 yaşındaki öğrenci Medine Şener'e çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Şener, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Sürücü G.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

