        Ağrı Haberleri

        Ağrı'da üniversite öğrencileri Gazze için kermes düzenledi

        Ağrı'da üniversite öğrencileri, Gazze halkına yardım etmek amacıyla kermes düzenledi.

        Giriş: 25.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:15
        Ağrı'da üniversite öğrencileri Gazze için kermes düzenledi
        Ağrı’da üniversite öğrencileri, Gazze halkına yardım etmek amacıyla kermes düzenledi.

        İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, Gazze yararına kermes programı yaptı.

        Bu kapsamda tatlı, pasta ve çeşitli yemekler yapan öğrenciler, ürünleri kentteki Yaşam Merkezi'nde oluşturdukları stantlarda satışa sundu.

        Buradan elde edilen gelir Gazze'ye ulaştırılacak.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan ile birlikte kermesi ziyaret etti.

        Akıncıoğlu, kermesin çok anlamlı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

