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        Ağrı'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:28 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:28
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        Ağrı'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İlçe merkezi çevre yolunda 2'si hafif ticari araç ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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