Ağrı'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezi çevre yolunda 2'si hafif ticari araç ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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