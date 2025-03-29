Ağrı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma ile Eleşkirt Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazada, Nilüfer Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile yolculardan Ebru K, bebek Ali K, Mustafa K, Kübra A. ve Zeynep A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, bölgeye Ağrı ve Eleşkirt'ten sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Y. idaresindeki 29 AAS 661 plakalı hafif ticari araç ile Kenan K'nin kullandığı 38 DE 300 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Güneykaya köyü mevkisinde çarpıştı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 7 kişi yaralandı.

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