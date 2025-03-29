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        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:35 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:42
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        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 7 kişi yaralandı.

        Hüseyin Y. idaresindeki 29 AAS 661 plakalı hafif ticari araç ile Kenan K'nin kullandığı 38 DE 300 plakalı otomobil, Ağrı-Erzurum kara yolunun Güneykaya köyü mevkisinde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, bölgeye Ağrı ve Eleşkirt'ten sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Nilüfer Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile yolculardan Ebru K, bebek Ali K, Mustafa K, Kübra A. ve Zeynep A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma ile Eleşkirt Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, kaza yerinde incelemede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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