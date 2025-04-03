Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, baharda kar yağışıyla beyaza büründü.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, baharda kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak, yüksek noktalarda kara dönüştü.
Yağışın ardından Kösedağ'ın zirvesi, nisanda yeniden karla kaplandı.
Karla kaplı dağ ve çevresindeki bulutlar, güzel manzara oluşturdu.
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