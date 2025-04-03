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        Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, baharda kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 03.04.2025 - 14:22
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        Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı
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        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ, baharda kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kentte birkaç gündür etkili olan sağanak, yüksek noktalarda kara dönüştü.

        Yağışın ardından Kösedağ'ın zirvesi, nisanda yeniden karla kaplandı.

        Karla kaplı dağ ve çevresindeki bulutlar, güzel manzara oluşturdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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