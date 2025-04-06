Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'nın verimli ovasındaki tarlalarda ekim zamanı

        Ağrı'da geniş alana yayılan verimli ovadaki tarlalarda çiftçilerin arpa ve buğday tohumu ekim mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 10:01 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'nın verimli ovasındaki tarlalarda ekim zamanı
        ABONE OL

        Ağrı'da geniş alana yayılan verimli ovadaki tarlalarda çiftçilerin arpa ve buğday tohumu ekim mesaisi başladı.

        Kışın zorlu geçtiği ve arazilerin 6 ay karla kaplandığı kentte havaların ısınmasıyla çiftçilerin zorlu mesaisi başladı.

        Ekonomisinin büyük bölümünün tarım ve hayvancılığa dayandığı kentte çiftçiler, verimli Ağrı Ovası'ndaki tarlaları traktörlerle sürmeye başladı.

        Aralıklarla etkili olan yağışlara rağmen çiftçiler, sürdükleri tarlalara arpa ve buğday tohumları ekerek hasat zamanına kadar gerekli bakımı yapıyor.

        Bugünlerde zorlu mesai yürüten çiftçiler, her türlü bakımını yaptıkları tarlalarda temmuz ayının ortalarında hasada başlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele baharda da sürüyor
        Ağrı'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele baharda da sürüyor
        Baharın habercisi leylekler Ağrı'da direklerin üzerindeki yuvalarına döndü
        Baharın habercisi leylekler Ağrı'da direklerin üzerindeki yuvalarına döndü
        Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı
        Ağrı'daki Kösedağ baharda karla kaplandı
        İshak Paşa Sarayı bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        İshak Paşa Sarayı bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da Ramazan ayı boyunca "Cami Çocuk Buluşması" düzenlendi
        Ağrı'da Ramazan ayı boyunca "Cami Çocuk Buluşması" düzenlendi