Ağrı'da "Kızlar futbol oynayamaz" algısını yıktılar şimdi 1. Lig peşindeler

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Geçen yıl 2. Lig'e çıkan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, play-off'larda başarılı olarak 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

2016'da kurulan ve bünyesinde 30 futbolcu bulunan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, geçen sezon 3. Lig'den 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan takım, play-off maçlarında mücadele ederek bu başarısını 1. Lig ile taçlandırmak istiyor.

- "1. Lig'e çıkmak için play-off'lara kaldık"

Antrenör Önder Tunay, AA muhabirine, geçmişte futbolcu olduğunu ve 2 yıldır da kadın futbol takımını çalıştırdığını söyledi.

Sezon başında amaçlarının ligde kalmak olduğunu, daha sonra hedeflerini büyüttüklerini anlatan Tunay, "Valimiz Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, bizim için büyük emekler sarf etti. Bu desteklerle kendimizi yalnız hissetmedik ve bu sayede hedefimizi büyüttük. İyi bir kadroya sahibiz. Grubu 2. sırada tamamlayarak 1. Lig'e çıkmak için play-offlara kaldık." diye konuştu.

Tunay, kızların çok yetenekli olduğunu ve daha büyük başarılar için herkesin takıma destek olması gerektiğini ifade etti. - "Kızların futbol oynayamayacağı algısını kırmak için çok çabaladık" Hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Tunay, şunları kaydetti: "Kızların futbol oynayamayacağı algısını kırmak için çok çabaladık. Kızlarımız çok yetenekli. Üniversite, lise ve ortaokulda okuyanlar var. Çok emek veriyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Kızların ailesi önceden destek vermiyordu ama algıları kırdığımız için artık maçları izlemeye geliyorlar. Bölgemizde Hakkari'nin iki kadın takımı Süper Lig'de oynuyor. Ağrı neden önce 1. Lig'e, ardından da Süper Lig'e çıkmasın." - Ailelerinin desteğini alan kadın futbolcuların hedefi 1. Lig