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        Ağrı'da "Kızlar futbol oynayamaz" algısını yıktılar şimdi 1. Lig peşindeler

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Geçen yıl 2. Lig'e çıkan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, play-off'larda başarılı olarak 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:55
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        Ağrı'da "Kızlar futbol oynayamaz" algısını yıktılar şimdi 1. Lig peşindeler
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Geçen yıl 2. Lig'e çıkan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, play-off'larda başarılı olarak 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

        2016'da kurulan ve bünyesinde 30 futbolcu bulunan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, geçen sezon 3. Lig'den 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

        Bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan takım, play-off maçlarında mücadele ederek bu başarısını 1. Lig ile taçlandırmak istiyor.

        - "1. Lig'e çıkmak için play-off'lara kaldık"

        Antrenör Önder Tunay, AA muhabirine, geçmişte futbolcu olduğunu ve 2 yıldır da kadın futbol takımını çalıştırdığını söyledi.

        Sezon başında amaçlarının ligde kalmak olduğunu, daha sonra hedeflerini büyüttüklerini anlatan Tunay, "Valimiz Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, bizim için büyük emekler sarf etti. Bu desteklerle kendimizi yalnız hissetmedik ve bu sayede hedefimizi büyüttük. İyi bir kadroya sahibiz. Grubu 2. sırada tamamlayarak 1. Lig'e çıkmak için play-offlara kaldık." diye konuştu.

        Tunay, kızların çok yetenekli olduğunu ve daha büyük başarılar için herkesin takıma destek olması gerektiğini ifade etti.

        - "Kızların futbol oynayamayacağı algısını kırmak için çok çabaladık"

        Hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Tunay, şunları kaydetti:

        "Kızların futbol oynayamayacağı algısını kırmak için çok çabaladık. Kızlarımız çok yetenekli. Üniversite, lise ve ortaokulda okuyanlar var. Çok emek veriyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Böyle bir kadroya sahip olduğumuz için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Kızların ailesi önceden destek vermiyordu ama algıları kırdığımız için artık maçları izlemeye geliyorlar. Bölgemizde Hakkari'nin iki kadın takımı Süper Lig'de oynuyor. Ağrı neden önce 1. Lig'e, ardından da Süper Lig'e çıkmasın."

        - Ailelerinin desteğini alan kadın futbolcuların hedefi 1. Lig

        Futbolculardan 24 yaşındaki Hasret Aydemir, babasının desteğiyle 10 yıl önce futbola başladığını belirterek, takım olarak bir üst lige çıkmak için yoğun çalıştıklarını anlattı.

        Esma Karakaya da 2018'de Van'da futbola başladığını ve çeşitli takımların formasını giydiğini ifade ederek, "Küçükken mahallede, sokaklarda ve okulda top oynardım. Hocamın yeteneğimi keşfetmesiyle profesyonel olarak futbola başladım. Ağrı'nın formasını gururla giyiyorum. Üniversite kaydımı da Iğdır'dan Ağrı'ya aldım." dedi.

        Reyhan Kahraman ise Doğubayazıt ilçesinin en uzak yerlerinden Suluçem köyünde çocuk yaşta futbola merak sardığını ve 7 yıldır aynı takımda oynadığını anlatarak, "Daha önce gezmediğim birçok ili futbol sayesinde gördüm. Bizim takımda birlik, beraberlik var, bir aile gibiyiz. Takım olma ruhuna sahibiz. Ailem bana çok destek oldu. Futbol oynayan ikizim de vardı. Ailem hiçbir zaman futbol oynamama engel olmadı. Çocukken köyde çok top oynadık." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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