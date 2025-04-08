Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu İlhan Peke için arama çalışması başlatıldı.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu İlhan Peke için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Özdemir köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Peke'den (30) bir süre haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Dron destekli arama çalışmalarına 124 personel katılıyor. Hak İnsanı Yardım Derneği de çalışmalara destek veriyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Peke'nin bulunması için mobese kamera kayıtlarını inceliyor.
Türk Kızılay tarafından köy ve çevresinde çalışma yapan ekiplere kumanya desteği sağlandı.
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