Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışması başlatıldı

Türk Kızılay tarafından köy ve çevresinde çalışma yapan ekiplere kumanya desteği sağlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Peke'nin bulunması için mobese kamera kayıtlarını inceliyor.

İlçeye bağlı Özdemir köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Peke'den (30) bir süre haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

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