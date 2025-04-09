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        Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan kişi ikinci gün arazide bulundu

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, arama çalışmalarının ikinci gününde arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 08:18 Güncelleme: 09.04.2025 - 08:18
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        Ağrı'da kayıp ihbarı yapılan kişi ikinci gün arazide bulundu
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan kişi, arama çalışmalarının ikinci gününde arazide bulundu.

        İlçeye bağlı Özdemir köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan Peke'den (30) haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine dün sabah AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

        Dün gece saat 21.00'e kadar jandarmanın desteğiyle köyde arama yapan ve Peke'ye ulaşamayan ekipler, bugün gün doğumuyla çalışmalara devam etti.

        Dron destekli 118 personel ve 18 araç ile köy ve çevresinde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 06.30 sıralarında Peke'yi köyün yaklaşık 8 kilometre uzaklığındaki Bedrettin Tepesi mevkisinde buldu. Peke, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Hak İnsanı Yardım Derneğinin de destek verdiği çalışmalarda, Türk Kızılay tarafından ekiplere kumanya desteği sağlandı.

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