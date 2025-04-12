Ağrı'da engelli çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Eleşkirt ilçesinde de Kaymakam Ömer Saygılı, düzenlenen etkinlikte polislerle bir araya geldi. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, ilçede konvoy yaptı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Kaya, daha sonra Kızılay gönüllülerince evine bırakıldı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, polis olmak isteyen 11 yaşındaki Muhammed Kaya'yı mutlu etmek için girişimde bulundu.

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