Ağrı'da engelli çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan engelli Muhammed Kaya'nın polis olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan engelli Muhammed Kaya'nın polis olma hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.
Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, polis olmak isteyen 11 yaşındaki Muhammed Kaya'yı mutlu etmek için girişimde bulundu.
Yapılan görüşmelerin ardından İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demir'in talimatları doğrultusunda polis ekipleri, Kaya'yı evinden alarak Emniyet Müdürlüğüne getirdi.
Polislerin yakından ilgilendiği Kaya'ya, polis şapkası ve yeleği giydirildi. Emniyet Müdürü Demir'in sohbet edip makam koltuğuna oturttuğu Kaya, polislerle vakit geçirdi.
Polis araçlarına binerek keyifli vakit geçiren Kaya'ya, çeşitli hediyeler verildi.
Polis ekiplerine teşekkür eden Kaya, daha sonra Kızılay gönüllülerince evine bırakıldı.
Öte yandan Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümü dolayısıyla ilçedeki Merkez Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu, polislerce cami çıkışında vatandaşlara ikram yapıldı.
Eleşkirt ilçesinde de Kaymakam Ömer Saygılı, düzenlenen etkinlikte polislerle bir araya geldi. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, ilçede konvoy yaptı.
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