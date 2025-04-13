Ağrı'da kar yağışı etkili oldu

Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğu köyünde ise arazide kar yağışına yakalanan bir çoban, küçükbaş hayvan sürüsüyle zor anlar yaşadı.

Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından il özel idaresi ekipleri, ulaşıma kapanan Hayrangöl, Çatalpınar ve Akyumak köy yollarında çalışma başlattı.

Kentte günlerdir aralıklarla devam eden sağanak ve kar yağışı, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

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