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        Ağrı'da ehliyet sınavına girecek adaylara kopya düzeneği yerleştiren 8 şüpheli yakalandı

        Ağrı'da düzenlenen operasyonda, ehliyet sınavına girecek adaylara kopya düzeneği yerleştiren 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 28.04.2025 - 14:52
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        Ağrı'da ehliyet sınavına girecek adaylara kopya düzeneği yerleştiren 8 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'da düzenlenen operasyonda, ehliyet sınavına girecek adaylara kopya düzeneği yerleştiren 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı'na girecek adayların üzerine kopya düzeneği yerleştirdikleri tespit edilen şüphelilere ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Ekipler adreslerde yaptıkları aramalarda, para sayma makinesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 825 lira, 19 internet modemi, 17 kulak içi mini gizli kulaklık, 8 mini gizli kamera, 8 siyah renkli kablo düzenekli atlet, 25 ince batarya, 6 elektronik devre kartı, 6 flaş bellek, e-imza ve 2 hafıza kartı ele geçirdi.

        Ayrıca tablet kart okuyucu ile sınava giriş düzeneğinde ses aktarımı için kullanılan 6 cep telefonu ele geçirilen operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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