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        Ağrı'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

        Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 18:58
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        Ağrı'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
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        Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Nursi T. yönetimindeki 04 ABC 834 plakalı otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Balıksu köyü kavşağı mevkisinde, Yemen G. idaresindeki 04 ABC 947 plakalı minibüse arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müküriye A. ve Melek E. kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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