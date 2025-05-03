Ağrı'da otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Ağrı'da, otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Nursi T. yönetimindeki 04 ABC 834 plakalı otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Balıksu köyü kavşağı mevkisinde, Yemen G. idaresindeki 04 ABC 947 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Müküriye A. ve Melek E. kurtarılamadı.
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