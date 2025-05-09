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        Çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 İranlı gözaltına alındı

        Ağrı'da, yolcu otobüsündeki çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 İran uyruklu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:43
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        Çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 İranlı gözaltına alındı
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        Ağrı'da, yolcu otobüsündeki çantalarında 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 İran uyruklu gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama noktasında durdurulan İran yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Ekipler, 3 yolcuya ait valizlerin tabanlarına gizlenmiş 8 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        İranlı 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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