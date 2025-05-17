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        Ağrı'da 2 kalp hastası, ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a sevk edildi

        Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan 2 kişi, ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 02:09 Güncelleme: 17.05.2025 - 02:32
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        Ağrı'da 2 kalp hastası, ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a sevk edildi
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        Ağrı'da, kalp rahatsızlığı bulunan 2 kişi, ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'a nakledildi.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2 gün önce kalp ritim bozukluğu ile başvurup tedaviye alınan 17 yaşındaki Ahmet Irmak'ın, ileri tedavi için önceden takiplerinin yapıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün girişimleriyle Sağlık Bakanlığınca Ağrı'ya ambulans uçak gönderildi.

        Hastaneden ambulansla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen Irmak, uçağa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

        Ardahan'da üniversite öğrencisi olan ve bir süre önce kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Rojin Boğa da tedavi gördüğü Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yoğun Bakım Ünitesinden ambulansla Ağrı'ya getirildi.

        Boğa da aynı ambulans uçağa alınarak İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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