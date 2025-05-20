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        Ağrı'da baharın gelişiyle dağlarda rengarenk çiçekler açtı

        Ağrı'da ilkbaharın gelişiyle dağ köylerindeki araziler rengarenk çiçeklerle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:31
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        Ağrı'da baharın gelişiyle dağlarda rengarenk çiçekler açtı
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        Ağrı'da ilkbaharın gelişiyle dağ köylerindeki araziler rengarenk çiçeklerle kaplandı.

        Mayıs ayının yağışlı geçtiği Ağrı'da, son günlerde güneşli havayla tabiat da canlanmaya başladı.

        İl merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay köyü ve çevresindeki bölgeler açan sarı, beyaz ve mavi çiçeklerle renklendi.

        Eşsiz manzaranın ortaya çıktığı dağlar ve bölgede otlayan küçükbaş hayvanlar, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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