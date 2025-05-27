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        Ağrı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hareketliliği başladı

        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'daki hayvan borsasında kurbanlık hareketliliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:22
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        Ağrı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hareketliliği başladı
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        Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı'daki hayvan borsasında kurbanlık hareketliliği başladı.

        Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarıyla dikkati çeken Ağrı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla da ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor.

        Yılın 12 ayı hayvan ticaretinin yapıldığı Ağrı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hareketlilik de arttı.

        Besiciler, yıl boyu emek vererek besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, sabahın erken saatlerinde kamyonetlerle hayvan pazarına getirdi.

        Yoğunluğun öğlene kadar devam ettiği hayvan pazarında, zaman zaman besiciler ile alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

        Hayvan pazarındaki yoğunluk, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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