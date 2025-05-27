Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Doğubayazıt'ta Türk Kızılay'ın butik mağazası açıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay'ın butik mağazası hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğubayazıt'ta Türk Kızılay'ın butik mağazası açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay'ın butik mağazası hizmete girdi.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin'in girişimleriyle hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için butik mağaza projesi hayat geçirildi.

        Hazır hale getirilen ve çeşitli kıyafetlerin bulunduğu mağazanın açılışı, Türk Kızılay Genel Başkan Sekreteri Ramazan Saygılı, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin ve gönüllülerin katılımıyla yapıldı.

        Türk Kızılay Genel Başkan Sekreteri Ramazan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, butik mağazanın yalnızca kıyafet dağıtım merkezi değil, aynı zamanda iyiliğin ve paylaşmanın adresi olduğunu belirterek, "Butik mağaza vatandaşların kendilerini mağaza konforunda hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Vatandaşlar hafta içi her gün butik mağazaya yönlendirilerek ihtiyaç duydukları elbiseleri ücretsiz bir şekilde teslim alacaklar." dedi.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Şahin ise ihtiyaç sahibi ailelerin beğendikleri kıyafetleri mağazadan ücretsiz alabileceğini anlatarak, "Hedefimiz ihtiyaç sahiplerini daha mutlu ve güler yüzlü görmektir. İlçede birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. İhtiyaç sahiplerine yemek, gıda, giyim gibi birçok kalemde yardımlarda bulunuyoruz. Desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        Minguzzi'nin mezarına saldırıda karar!
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        3 kentte 2 döner zincirine FETÖ operasyonu: 23 gözaltı!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Galatasaray'dan Lunin hamlesi!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı
        İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı

        Benzer Haberler

        Ağrı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hareketliliği başladı
        Ağrı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hareketliliği başladı
        Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi
        Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi
        Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
        Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı
        Ağrı'da çiftçilere 147 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Ağrı'da çiftçilere 147 bin sebze fidesi dağıtıldı
        İranlı bisiklet tutkunlarının Karadeniz'i görmek için sınırları aşan macera...
        İranlı bisiklet tutkunlarının Karadeniz'i görmek için sınırları aşan macera...
        Hamur'da fotoğraf sergisi ve kısa filim gösterisi yapıldı
        Hamur'da fotoğraf sergisi ve kısa filim gösterisi yapıldı