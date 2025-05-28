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        Ağrı'nın ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:22 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:54
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        Ağrı'nın ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı.

        Hamur İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Hayat Boyu Öğrenme Sergisi düzenlendi

        Sergide, yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin ürünleri yer aldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Nasip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, serginin açılışını yaparak incelemelerde bulundu.

        Doğubayazıt ilçesine bağlı Çiftlik köyü Yaşam Merkezi'nde de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce etkinlik gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, kadınlar tarafından yapılan ürünlerin olduğu sergideki ürünleri inceledi, ardından yaş pasta kesildi.

        Taşlıçay ilçesinde ise Halk Eğitim Müdürlüğünce Belediye Düğün Salonu'nda program gerçekleştirildi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feyat Şahin, burada yaptığı konuşmada, eylül ayından bugüne kadar açılan toplam 34 kursta eğitim sağladıklarını belirterek, "El sanatları ürünlerinden, resim, giyim, nakış sergilerine ve yiyecek-içecek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu sunumlarla hem hayat boyu öğrenme mahsulleri vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak hem de marifet sahipleri marifetini teşhir etme fırsatı bulacaktır." diye konuştu.

        Programa Kaymakam Emirhan Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya ve kursiyerler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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