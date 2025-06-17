Askerde okuma yazma öğrenen Ağrılı Ali dede, 60 yıldır şiir yazıp günlük tutuyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Hamur ilçesi Soğanlıtepe köyünde yaşayan 80 yaşındaki Ali Engin, askerde öğrendiği okuma yazma sayesinde 60 yıldır şiir yazıp günlük tutuyor.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki en uzak yerleşim yeri olan dağlar arasındaki Soğanlıtepe köyünde yaşamını sürdüren 9 çocuk babası Engin, dönemin zorlu şartları nedeniyle okula gidemedi.

Vatani görevi sırasında okuma yazma öğrenen Engin, o günden bu yana hemen hemen her gün kitap okumaya özen gösteriyor.

Bölgedeki yaşantıyla ilgili çok sayıda yazdığı şiiri kitaplaştıran Engin, şehirden uzaktaki köy evinde organik ürünlerle sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Engin, yarım asrı aşkındır ülke ve dünya gündemiyle ilgili önemli olayların yanı sıra evine gelen misafirler, köyde evlenen, vefat eden, yeni doğan çocukları da deftere günü gününe yazarak kayıt altına alıyor.

"Köyün hafızası" olarak nitelendirilen Engin, ilerleyen yaşına rağmen yürüyüş yapmayı da ihmal etmiyor.

Ali Engin, AA muhabirine, köyde yaşamayı çok sevdiğini, sağlığını temiz hava ve suya borçlu olduğunu söyledi.

Günlüğüne her gün yazdığını ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"1965 yılından bu yana yazıyorum. Dün misafirlerim vardı onları yazdım. Bugün de gelen misafirleri yazacağım. Ben kitapların hastasıyım, hangi kitabı görürsem okurum. 1960 yılında evlendim, 1963 yılında askere gittim, 2 yıl sonra tezkere aldım. Okula hiç gitmedim. Askerdeyken Türkçe okuma ve yazmayı öğrendim. Okuma ve yazmaya çok meraklıydım. Hem dini hem de diğer kitapları çok okuyorum. Askerden sonra yazdım ve halen yazıyorum."

Engin, 30 yıl muhtarlık yaptığını, köyü dışında başka yerde yaşayamadığını dile getirdi.

- "Son nefesime kadar yazıp okuyacağım"

Şiir yazmayı çok sevdiğini, köyde olan bitenin yanı sıra önemli olayları da günlüğüne yazdığını anlatan Engin, "Bazı günler hiç dışarı çıkmıyorum, sürekli yazıyorum. En güzel şiiri üzüldüğümde yazarım. Neşeli olduğumda da başka şeyleri yazıyorum. Son nefesime kadar yazıp okuyacağım. Ben bu köyün tarihiyim, bazen hanım bana kızıyor 'kör olacaksın, niye bu kadar yazıp okuyorsun' diyor. Ben alışmışım ne yapayım. Kaç tane şiir yazdığımı bilmiyorum ama çok var." ifadelerini kullandı.